Welcher Bio-Ketchup schmeckt am besten?

Beide Testgruppen probieren den Ketchup erst pur, in Bochum werden anschließend Pommes dazu gereicht, am Kölner Grill vegane Cevapcici.

Von der Konsistenz sind unsere Tester sehr angetan: „Fein passiert, aber doch sichtbar tomatig“, lobt Reimund Ostendorp. Keine lobenden Worte finden unsere Tester nach der Verkostung: Süß, sauer, überwürzt und ein Kratzen im Hals, beklagen alle. „Tomate hast du hier wirklich gar nicht“, fügt Stephanie Seiffert an.

„Das ist tatsächlich das erste Mal, dass der Tomatenketchup nach Tomate schmeckt“, freut sich Grill-Fan Stephanie Seiffert. Der Ketchup sei zudem nicht so süß, fügt Sven Bolz an. „Ein super Säure-Süße-Verhältnis, so wie ich mir das gewünscht habe“, begeistert sich die vegane Grillerin. Der Ketchup besteht den Test auch auf Pommes und Cevapcici.