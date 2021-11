Kalte Tage, bunte Teller Welches Essen brauchen wir in der kalten Jahreszeit?

Zwei Vitamine, die an kalten und grauen Tagen besondere Aufmerksamkeit erhalten sollten, sind Vitamin C und D. Vitamin C ist für unseren Körper vor allem deshalb wichtig, weil es zu einer normalen Funktion des Immunsystem beiträgt und die körpereigene Abwehr unterstützt. Da wir Vitamin C im Körper nicht langfristig speichern können, sollte es jeden Tag auf unserem Teller landen. Das geht ganz einfach mit Kohlgemüse, Sauerkraut, Orangen oder Mandarinen. Tipp: Mandarinen oder Orangen am besten erst kurz vor dem Essen schälen, denn Vitamin C reagiert empfindlich auf Hitze, Sauerstoff, Wasser und Licht. Vitamin D ist an grauen Tagen in aller Munde - zum Glück, denn die Bildung dieses Vitamins hängt vor allem von der Sonneneinstrahlung ab und die ist ja gerade eher Mangelware.