Am Anfang wurden sie wegen der Optik etwas belächelt, weil die Mini-Kopfhörer Bürsten von elektrischen Zahnbürsten ähnlich sehen. Doch heute macht sich keiner mehr lustig darüber, sondern steck sie sich einfach ins Ohr. So gelingt der kabellose Musikgenuss überall.

Bei den kabellosen Mini-Kopfhörern stört kein Kabel, die Verbindung wird über den Kurzstreckenfunk Bluetooth zum Smartphone oder Tablet hergestellt. Die Reichweite reicht aus, um das Abspielgerät in der Tasche zu lassen. Nach mehreren Metern ist aber Schluss. Durch die Funkübertragung kann es zu einer kleinen Verzögerung kommen, was sich beim Videoschauen durch einen Bild-Ton-Versatz bemerkbar macht. Nicht alle Abspiel-Apps bieten hier eine Korrekturmöglichkeit.

Die In-Ear-Kopfhörer werden direkt in den Gehörgang gesteckt und sitzen dort in aller Regel fest drin. Dann sind sportliche Aktivitäten oder ruckartige Bewegungen kein Problem, sie fallen nicht raus. In-Ears schotten das Ohr nach außen hin ab, manchmal drücken sie aber auch unangenehm, dafür gibt es unterschiedlich große Silikonmanschetten. Sogenannte Earbuds sitzen vor dem Gehörgang, dafür aber auch nicht so fest. Hier können kleine Schaumstoff-Überzüge helfen.