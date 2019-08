Ihr Recht Das ABC der Taxibeförderung

Die Mitnahme kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. Zum Beispiel, wenn der Fahrgast zu betrunken ist oder für Kinder ein Kindersitz fehlt. Tiere, also etwa ein Hund oder Katze, müssen mitgenommen werden. Die Mitnahme kann aber in einigen Fällen abgelehnt werden, etwa wenn der Fahrer eine Tierhaarallergie hat oder das Platzangebot nicht ausreicht, um einen großen Hunde sicher mitzunehmen (OLG Düsseldorf, Az. 5 Ss Owi 221/03).

Der Fahrgast kann so viel Gepäck mitnehmen, wie in den Kofferraum passt. Im Fußraum kann ebenfalls Gepäck verstaut werden (AG Hamburg, Az. 237 Owi 19/09). Gefährliche oder stinkende Dinge müssen nicht eingeladen werden. Gepäck muss vom Fahrer weder von der Wohnungstür abgeholt noch dorthin gebracht werden, das ist immer eine Serviceleistung.

Man darf am Taxistand selbst wählen, in welchen Wagen man einsteigen will. Es muss nicht das erste Fahrzeug in der Schlange sein.