Hilfreiche Tipps Der richtige Sport-BH

Die weibliche Brust besteht aus weichem Bindegewebe und wird von Bändern gehalten. Jede Erschütterung z.B. beim Reiten oder Joggen ohne genügend Unterstützung zerrt am Bindegewebe und führt auf Dauer zu Bindegewebs-Schädigungen (unschöne Dehnungsstreifen) und Verlust der Elastizität.

Diese Schädigungen sind leider nicht mehr zu reparieren und bilden sich nicht zurück. Die Brust verliert seine Straffheit und fängt an zu hängen. Außerdem kann es beim intensiven Training ohne den richtigen Halt für die Brust zu Brust- und Rückenschmerzen kommen. Daher sollten auch schon junge Mädchen auf den richtigen Sport-BH achten.

Ein Sport-BH ist aus anderen Materialen gefertigt. Der Stoff muss z.B. in der Lage sein, den Schweiß gut nach außen zu transportieren, damit die Haut trocken bleibt. Die Materialien sind sehr atmungsaktiv.

Bustiers sind meist aus einem sehr elastischen Material zum Schlüpfen. Durch den hohen Elastan-Anteil geben diese deutlich weniger Halt und können auch nicht perfekt im Umfang oder am Träger auf die Sportlerin eingestellt werden. Zum Yoga gerne, aber bei allen anderen Sportarten benötigt unsere Brust wesentlich mehr Halt, um in Form zu bleiben.

Sport-BHs sind in allen Größen (ob klein oder groß) erhältlich. Viele Frauen scheuern sich wund. Die Ursache liegt meist darin, dass der BH zu weit oder zu locker sitzt. Durch Schweiß mit seinem Salzanteil entsteht eine Scheuerfunktion. Der Sport-BH sollte immer in etwa so wie eine neue Jeans sitzen. Man sollte sich wohlfühlen, aber ihn nie zu weit wählen und körpernaher sitzen als der Alltags-BH.