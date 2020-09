Hilfe für den Rasen 4 Tipps für einen schönen Rasen

Um herauszufinden, wie es um Ihren Rasen steht, entnehmen Sie am besten an braunen Stellen eine Bodenprobe. Dafür mit einem Messer kleine, ca. 5-8 cm tiefe Rasendreiecke entnehmen, in einem Topf in Blumenerde pflanzen und feucht halten. Ist noch genug Vitalkraft vorhanden, werden nach ca. einer Woche die ersten grünen Spitzen erscheinen.