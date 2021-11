Herbstblues Stimmungsaufheller für die dunkle Jahreszeit

Am besten hilft Bewegung und Licht. Bewegung setzt Glückshormone frei, baut Stress ab und stärkt das Immunsystem. Das muss nicht unbedingt Sport sein, ein flotter Spaziergang bei Tageslicht tut es auch. Also in der Mittagspause raus gehen.

Die schönen Seiten des Herbsts bewusst wahrnehmen. Achtsamkeit, kleine Momente bewusst genießen (geht in der Hektik des Alltags auch im Sommer zu oft unter). Kleine bewusste Mini-Auszeiten, Pausen in den Alltag integrieren, persönliche Wellness-Einheiten schaffen, z.B. sich gemütlich mit einem guten Buch auf dem Sofa einkuscheln oder ein Entspannungsbad nehmen.

Gesundes Essen: verschiedene Inhaltsstoffe in unserem Essen heben den Serotoninspiegel, dazu gehören Omega-3-Fettsäuren, Magnesium und der Eiweißbaustoff Tryptophan. Omega-3 Fettsäuren sind sind z.B. in Fisch oder Leinöl. Magnesium ist u.a. in Mandeln, Cashew und Vollkorn. Tryptophan ist z.B. in Milch, Käse und Huhn. Beide Stoffe sind auch in Hülsenfrüchten, Kakao, Haferflocken und Bananen enthalten.