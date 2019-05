Hammerzehen und Hallux valgus Schmerzhafte Fußfehlstellungen vermeiden

Beim Hallux valgus, auch "Ballenzeh" genannt, verschiebt sich der Mittelfußknochen des großen Zehs in Richtung des anderen Fußes - also beim rechten Fuß nach links, beim linken nach rechts. Dadurch wird der Vorderfuß breiter und es entsteht ein "Hubbel" an der Stelle, wo das Mittelfußköpfen heraustritt - der Ballen. Der große Zeh biegt sich zu den anderen Zehen, die sich dadurch ebenfalls verformen können. Hat sich der Hallux valgus erst einmal ausgeprägt, ist er nicht mehr rückgängig zu machen.