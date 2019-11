Gutes Raumklima So finden Sie den perfekten Luftbefeuchter für Ihr Zuhause

In Räumen sollte die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent liegen. Dann gilt das Raumklima als "angenehm". Dafür sorgen können Luftbefeuchter. Wir klären, welcher Befeuchter am besten zu Ihnen passt.

Dahingegen brauchen Vernebler, auch Ultraschall-Zerstäuber gennant, weniger Energie. Sie befeuchten die Luft auch recht schnell. Allerdings verteilen sie besonders stark Bakterien und Keime in der Raumluft und in der nahen Umgebung des Verneblers kommt es oft zu Kalkablagerungen - an den Stellen, an denen der Nebel niederfällt.