Gutes Eiweiß, schlechtes Eiweiß Warum ist Eiweiß im Trend?

Der Begriff „Protein“ bedeutet soviel wie „Grundlegendes“. Daran lässt sich gut erkennen, wie wichtig Proteine für uns sind. Sie stecken in jeder Zelle, besonders in Muskeln, sind Bestandteil von Hormonen, Enzymen und unserer Immunabwehr. Ohne sie geht nichts.

Proteine wurden zum ersten mal in Hühnerweiß nachgewiesen. Deshalb wird der Begriff Eiweiß als Synonym genutzt.

Es ist zwar gut, die Eiweißmenge eines Lebensmittels zu kennen. Sie allein ist aber nur die halbe Wahrheit. Entscheidender ist die biologische Wertigkeit der Proteine. Sie zeigt, wie gut unser Körper das vorhandene Eiweiß nutzen kann, also wie viel er in körpereigenes umwandeln kann.

TIPP: Die Wertigkeit pflanzlicher Eiweißquellen lässt sich aber auch verbessern, indem man verschiedene kombiniert. So kommen auch Veganer an ausreichend Proteine heran.

TIPP: Aber wir brauchen kein zusätzliches Eiweiß. Wir alle essen bereits mehr Eiweiß, als wir wirklich brauchen. Wir sind also schon ohne angereicherte Produkte überversorgt.

Tierische Proteinquellen wie Fleisch oder Wurst sind in Verruf geraten, weil sie ungesund sind, wenn sie ständig gegessen werden. Deshalb sind pflanzliche Eiweißquellen eine bessere Wahl und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, gesund, alt zu werden. Die positiven Auswirkungen pflanzlicher Proteine führen die Wissenschaftler aber darauf zurück, dass in ihnen noch etliche andere gesundheitsfördernde Nährstoffe enthalten sind, also Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.