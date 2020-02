Gute Ernährung Linsen – lecker und gesund

Lange galten Linsen als Arme-Leute-Essen. Doch mittlerweile sind sie in der Gourmetküche angekommen. Ob in der Suppe, im Salat, als Brotaufstrich oder Püree – Linsen sind vielseitig und ein wichtiger Bestandteil zahlreicher Gerichte. Nicht zuletzt durch ihren hohen Eiweißanteil haben sie in der vegetarischen und veganen Ernährung einen hohen Stellenwert.