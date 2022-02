Gut zu wissen Altkleider-Sammlung - das gehört wirklich rein

Grundsätzlich gibt es Verfahren zum Downcycling, d.h. aus einer Jeans oder einem T-Shirt werden noch Putzlappen oder Autoinnenverkleidungen hergestellt. Wenn Sie aber ein völlig zerschlissenes Textil haben, das vielleicht nach einer Renovierung auch noch mit Farben verschmutzt ist, dann kann es auch ökologisch sinnvoller sein, es direkt in den Hausmüll zu geben. Ein großes Problem sind auch die wirklich minderwertigen Textilien aus verschiedensten Materialgemischen, die nur kurz genutzt werden können und selbst für die bekannten Verfahren ungeeignet sind. Diese müssen dann verbrannt werden – die Ressourcen, die in so einem Stück stecken, gehen also nach sehr kurzer Zeit einfach verloren.