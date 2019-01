Google Kalender, Outlook und Co So klappt die Terminplanung in 2019

Alle Jahre wieder stellen wir uns diese Frage, wenn es darum geht einen neuen Kalender anzulegen. Termine, Geburtstage und weitere wichtige Ereignisse mit Stift auf Papier eintragen oder vielleicht doch mal dieses kleine Ding ausprobieren, das auf jedem Smartphone zu finden ist - die Kalender App. Schon seit es Handys gibt sind Kalenderprogramme auf den Geräten drauf, doch vor allem seitdem sich die Kalender auch automatisch übers Internet mit dem Kalender auf dem Computer abgleichen, werden Smartphone-Kalender immer beliebter. Zusätzlich wird auch die Auswahl an Kalender-Programmen immer größer.

Da gibt es die kostenlose App, die bereits auf dem Gerät vorinstalliert ist. Dazu kommt eine ganze Reihe von günstigen Kalender Apps und auch die meisten Mail-Programme sind direkt mit einem Kalender-Programm verbunden. So verlockend das große Angebot auch scheint, das kann auch ganz schnell für Chaos in der Planung und auf dem Handy sorgen. Um das zu vermeiden, ist der erste Schritt beim Anlegen eines Smartphone-Kalenders entscheidend.

Qual der Wahl

Ob es sich dabei um ein Smartphone mit Android, Apple oder Windows-Betriebssystem handelt, spielt keine Rolle. Die am häufigsten verbreiteten Kalender Apps gibt es für alle gängigen Betriebssysteme. Selbst wenn die vom Gerätehersteller ( z.B. Samsung, Huawai, LG und Sony und erneut Apple) bereitgestellte App genutzt wird, kann die nur auf einem Phone des Herstellers genutzt werden. Wir danach auf ein völlig anderes Smartphone umgezogen, kann zwar nicht immer das Programm übernommen werden, es ist jedoch möglich, die Daten mitzunehmen. Eine weitere Möglichkeit ist die Kalenderfunktion des bevorzugten Mail-Programms zu nutzen. Weit verbreitet sind hier Outlook, Google-Mail, und auch T-Online.

Diese Programme lassen sich inzwischen problemlos auf jedem Smartphone nutzen. Chaotisch wird es allerdings, wenn auf einem Smartphone mehrere Kalender Apps im Einsatz sind. Deshalb den persönlichen Geschmack entscheiden lassen und dann konsequent mit einem Kalender-Programm arbeiten. Das muss keine Entscheidung für immer sein. Die am besten in einem Backup gesammelten Kalendereinträge lassen sich in den meisten Fällen auch in ein anders Kalenderprogramm importieren. Ist die Wahl getroffen, zeigen sich schnell die Möglichkeiten eines Smartphone-Kalenders, die so vielfältig sind, dass analoge Lösungen tatsächlich nicht mehr mithalten können.

Kalender Apps können viele Kalender auf einmal checken

In einem Kalender-Programm lassen sich zahlreiche, völlig unterschiedliche Kalender von Personen, Organisationen oder schlicht die gesetzlichen Feiertage eines oder mehrerer Länder anzeigen. So ist es möglich, mit dem Blick in das eigene Kalenderprogramm, Auskunft zu bekommen, wie heute das Wetter ist, wann die Fische wieder gut beißen und wann die nächsten Schulferien im jeweiligen Bundesland beginnen. Mit einem simplen An- und Abhaken des jeweiligen Kalenders werden diese Infos genau dann angezeigt, wenn sie gebraucht werden. In zahlreichen Firmen sind diese Online-Kalender, die auch mit dem persönlichen Smartphone abgeglichen werden, inzwischen Standard.

Wichtig dabei ist, dass der Besitzer eines Kalenders immer die Möglichkeit hat zu entscheiden, wer den Kalender sieht und was angezeigt wird. Am besten ist hier, anderen bestimmte Zeiten als beschäftigt anzuzeigen. Nur man selbst sieht, was für ein Termin sich tatsächlich dahinter verbirgt. Gleichzeitig können Kollegen zumindest sehen, zu welchem Zeitpunkt eine Anfrage am besten passt. Ein Problem, bei den ersten Kalendern auf dem Smartphone vor etwa zwanzig Jahren war, das umständliche Eingeben von neuen Terminen. Mit der immer besser werdenden Diktierfunktion auf den Geräten wird das sehr einfach.

Diktieren ist besser als tippen

Viele Apps verstehen die Ansage: „Mach einen Termin morgen, um 16 Uhr mit meiner Frau zum Kaffee, im Capri in Heilbronn." - so gut, dass sich am nächsten Tag schon um 15.00 das Smartphone meldet, um mitzuteilen, dass jetzt losgefahren werden muss, damit man pünktlich zur Kaffee-Verabredung kommt. Bei allen Finessen der künstlichen Intelligenz, ein Kalender auf dem Smartphone, lässt sich auch ausdrucken. Wer es also gerne schwarz auf weiß hat, kann sich den Plan für die nächste Woche auch abheften und mitnehmen.