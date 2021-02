Glückshormone aktivieren 5 Tipps zum Glücklichsein

4. Nutzen Sie die derzeitige Lage und raffen Sie sich zu moderatem Sport am besten an der frischen Luft auf. Das hat mehrere gute Effekte - Sie können sich mit einem lieben Menschen treffen, die Bewegung wirkt positiv auf die Botenstoffe in Ihrem Körper, psychischer Stress wird abgebaut und die frische Luft stärkt Ihr Immunsystem.