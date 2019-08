Gesundheit Was tun gegen Zähneknirschen?

Wenn nachts jemand mit den Zähnen knirscht, hört sich das gruselig an. Und es ist darüber hinaus auch schädlich für den Knirscher. Da es sich jedoch um ein unbewusstes Tun handelt, ist es gar nicht so einfach, das Zähneknirschen in den Griff zu bekommen.

Zunächst mal kann es an den gesunden Zähnen, aber auch an Keramiken oder Füllungen zu Schäden kommen. Zähne sind zwar sehr widerstandsfähig, so dass gravierende Defekte in der Regel viele Jahre massiver Knirschbelastung brauchen. Langfristig können die Zähne aber so stark abgeknirscht werden, das die Kauflächen immer flacher werden und der Biss immer tiefer einsinkt.