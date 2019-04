Gesundheit Hilfe bei Makuladegeneration

Rund vier Millionen Menschen sind allein in Deutschland von der altersbedingten Makuladegeneration betroffen. Doch inzwischen gibt es Behandlungsmethoden, die das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. Kurzinterview mit Prof. Hansjürgen Agostini

Wer ist gefährdet, an altersbedingter Makuladegeneration zu erkranken?

Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist die häufigste Ursache für Sehverschlechterung und Erblindung in Industrienationen. Es gibt drei gesicherte Risikofaktoren für diese Erkrankung: das Alter, die Erbanlage und das Rauchen. Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit immer wieder Einflüsse diskutiert, die aber als nicht gesichert gelten. Dazu gehören Lichtexposition, die Einnahme von Acetylsalicylsäure (ASS), die Operation des grauen Stars (Katarakt), erhöhter Blutdruck und einiges mehr. Vor dem fünfzigsten Lebensjahr ist die AMD sehr selten. In der Altersgruppe von 70-80 Jahren hat hingegen fast jeder Dritte Veränderungen, die zu Diagnose einer AMD führen.

Woran erkennt man die Krankheit?

Als Betroffener sind verzerrte Linien häufig die erste Sehveränderung die wahrgenommen wird. Ein Straßenschild kann dann zum Beispiel einen leichten Knick bekommen. In der Regel findet man als Augenarzt im frühen Stadium der AMD Ablagerungen in den tiefen Schichten des Augenhintergrundes, sogenannte Drusen. Die späte Stadien der AMD können sich trocken, feucht oder gemischt entwickeln. Bei der späten trockenen Form geht das zentrale Gewebe der Netzhaut zugrunde. Bei der feuchten Form bilden sich neue Gefäße, aus denen Gewebswasser oder Blut austreten kann. Beides kann als gemischte AMD parallel entstehen. In den späten Stadien wird das zentrale Sehen langsam schlechter. Erst erscheint ein grauer Fleck genau da wo man hinschaut, dann wird der graue Fleck zunehmend dunkel. Es fällt dann zunehmend schwer zu lesen oder Gesichter zu erkennen. Das Umgebungssehen bleibt aber erhalten, so dass die Orientierung im Raum in der Regel möglich bleibt.

Wie wird sie in der Regel behandelt?

Die beste Behandlungsmöglichkeit besteht für die feuchte Makuladegeneration. Hier werden Medikamente in das Augeninnere injiziert, die über mehrere Wochen das Wachstum von Gefäßen hemmen und die Gefäßdurchlässigkeit reduzieren. Es handelt sich dabei jedoch um eine symptomatische Behandlung, das heißt die AMD verschwindet damit nicht, die Folgen können jedoch vorübergehend unterdrückt werden. Bei einer konsequenten Behandlung kann die Sehfunktion damit über lange Zeit stabilisiert in Einzelfällen auch verbessert werden. Für die späte trockene Form der AMD existiert trotz intensiver internationaler Forschungsaktivität noch kein wirksames zugelassenes Medikament.

Nahrungsergänzungsmittel werden häufig in frühen Stadien der AMD eingenommen. Sie sind ohne Rezept erhältlich, aber nur wenige dieser Mittel sind in Studien untersucht worden. Der Effekt ist gering, mit hoher Wahrscheinlichkeit hat eine vitaminreiche, ausgewogene Ernährung eine ähnliche Wirkung auf das Fortschreiten der Erkrankung. Diskutiert wird derzeit auch die Wirksamkeit einer Nanosekundenlaser-Behandlung der Drusen im frühen Stadium der AMD mit dem Ziel das Voranschreiten in späte Stadien zu verlangsamen. Da diese Laserbehandlung unter bestimmten Voraussetzungen auch schädlich sein kann, wird empfohlen, sie wenn überhaupt nur im Rahmen kontrollierter klinischer Studien durchzuführen.

Stellt das blaue LED Licht eine Bedrohung für unsere Augen dar?

Das blaue Licht ist Teil des Lichtspektrums, das die menschliche Netzhaut wahrnehmen kann. Es ist kurzwellig und damit energiereicher als zum Beispiel rotes Licht. Daraus lässt sich aber nicht zwingend folgern, dass es schädlich für das menschliche Auge ist. Durch Licht erzeugte Schäden am menschlichen Auge sind möglich aber selten. Wenn zum Beispiel bei der Beobachtung einer Sonnenfinsternis zu lange ungeschützt direkt in die Sonne geschaut wird, kann ein bleibender, zentraler Defekt in unserer Netzhaut entstehen. Berichtet wird auch über Mutproben bei Jugendlichen, die austesten, wer am längsten in einen Laserpointer schauen kann und sich dadurch dauerhafte Schäden der Netzhaut zuziehen.

Die Berichte zu Netzhautschäden, die sich durch den höheren Blauanteil der LED-Leuchtmittel entstehen, beziehen sich durchweg auf Tiermodelle, vor allem Ratten und Mäuse. Die Nager haben keine Makula wie der Mensch. Sie können auch nicht farbig sehen und sind auf schwache Lichtverhältnisse spezialisiert. Die Art und Weise, wie eine starke Lichteinstrahlung vor allem im Blaubereich des Lichtspektrums zu Veränderungen in den Sinneszellen und den darunter liegenden Schichten des Augenhintergrundes bei Nagern führen, wurde wissenschaftlich gut untersucht. Diese Studien helfen dabei, die biologischen Abläufe bei bestimmten Schädigungsmustern besser zu verstehen – Maus und Mensch sind jedoch so verschieden, dass die Ergebnisse in Bezug auf die Gefahr von LED-Licht nicht direkt auf den Menschen oder gar die Entstehung einer altersabhängigen Makuladegeneration zu übertragen sind. Eine unmittelbare Bedrohung von blauem LED-Licht für unsere Augen lässt sich aus den Beobachtungen bei Tieren bei normalem Gebrauch der Leuchtmittel derzeit also nicht ableiten.