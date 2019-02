Gesunde Ernährung Diese Lebensmittel wirken entzündungshemmend

Apfelsaft in die Flasche geben. Zitronen auspressen. Ingwer ganz fein auf der Küchenreibe reiben oder in einem leistungsstarken Mixer zusammen mit etwas Apfelsaft ganz fein pürieren. Wer mag, noch 2 cm frischen Kurkuma reiben und dazugeben, das Aroma ist kräftig herb-würzig. Alles in die Flasche füllen und kühl lagern. Vor dem Verzehr mindestens 2 Stunden ziehen lassen. Der Inger-Kurkuma-Shot ist im Kühlschrank ca. eine Woche haltbar.

Bei Bedarf einen Schluck pur zu sich nehmen oder zur Aromatisierung in das Trinkwasser geben.