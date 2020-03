Gesunde Ernährung Diese Lebensmittel stärken das Immunsystem

Meerrettich wurde in Studien eine sehr gute antivirale Wirkung nachgewiesen. Vor allem die in der frischen Knolle enthaltenen Senföle helfen dabei Viren vorzubeugen. Schon das Einatmen der Senföle beim Reiben der rohen Wurzel hat eine heilende Wirkung für unsere Atemwege.

Ingwer ist nicht nur ein gutes Gewürz, sondern auch eine Heilpflanze, die selbst in der Schulmedizin zum Einsatz kommt. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Ingwers wirken entzündungshemmend. Immer mehr Studien belegen die positive Wirkung der frischen Knolle bei zahlreichen Erkrankungen von Magen-Darm-Beschwerden bis hin zur Erkältung.

Kurkuma, auch Gelbwurz genannt, gehört zur Familie der Ingwergewächse. Gerade in den letzten Jahren haben Studien die heilsamen Eigenschaften des isolierten Wirkstoff Kurkumas, das Curcumin, bestätigt. Kurkuma wirkt antioxidativ und entzündungshemmend, zum Beispiel auch bei Lungenerkrankungen. Auch eine entgiftende Wirkung wurde festgestellt.

In einem Schraubglas mischt man zu gleichen Teilen frisch geriebenen Meerrettich, Honig und Zitronensaft.

Apfelsaft in die Flasche geben. Zitronen auspressen. Ingwer ganz fein auf der Küchenreibe reiben oder in einem leistungsstarken Mixer zusammen mit etwas Apfelsaft ganz fein pürieren. Wer mag, noch 2 cm frischen Kurkuma reiben und dazugeben, das Aroma ist kräftig herb-würzig. Alles in die Flasche füllen und kühl lagern.