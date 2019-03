Gesund oder ungesund? Das sollten Sie über Fett wissen!

Mal ist Fett schuld an Übergewicht, dann soll es wieder gesund sein. Erfahren Sie von unserer Ernährungsexpertin Sabine Schütze, welche Unterschiede es gibt und was sich wofür eignet.

Fette wie Öl sind mit fast 10 kcal pro Gramm der energiereichste Nährstoff. Und genau deshalb werden immer wieder fettarme Diäten zum Abnehmen propagiert.

Dabei ist nicht die Fettmenge unser Problem, sondern die Art der Fette, die wir essen - nämlich zu viele ungesunde gesättigte Fette.

Im Grunde sind Fette lebensnotwendig. Pflanzenöle etwa versorgen uns mit den essenziellen Fettsäuren Linol- und Alpha-Linolensäure. Die benötigt der menschliche Körper, kann sie aber nicht selbst bilden. Darüber hinaus sind Fette nötig, damit wir die fettlöslichen Vitamine aufnehmen können. Sie unterstützen unser Immunsystem.

Auf die unterschiedlichen Fettsäuren kommt es an!

Gesättigte Fettsäuren machen durchschnittlich ca. 45 % unserer gesamten Fettaufnahme aus. Sie stecken vor allem in tierischen Fetten (wie in Butter,

aber auch im Kokosöl). Das ist zu viel, weil es das LDL-Cholesterol (schlechtes Cholesterin) im Blut erhöht. Damit steigt das Risiko für Fettstoffwechselstörungen und und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Einfach ungesättigte Fettsäuren (v.a. in Olivenöl, Rapsöl) sind „gesunde Fette“, davon sollten wir mehr zu uns nehmen. Die einfach ungesättigte Ölsäure ist für einen gesunden Fettstoffwechsel und die Cholesterinwerte wichtig. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (z.B. Sonnenblumenöl, Leinöl, Distelöl, Walnussöl): Manche von ihnen können vom Körper nicht selbst hergestellt werden. Dazu gehören die Omega-3 (z.B. in fettem Fisch) und die Omega-6 Fettsäuren (Linolsäure). Diese essentiellen Fette sind nötig für die Hormonbildung, die Blutgerinnung, das Immunsystem, und sie hemmen Entzündungen. Achtung: Nehmen wir zu viel Omega 6 auf, werden Fettablagerungen in den Arterien gefördert

Ebenfalls wichtig ist das richtige Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 Fettsäuren. Derzeit liegt es bei ca. 10 zu 1. Es sollte aber bei ca. 5:1 liegen.

Den höchsten Gehalt an Alpha-Linolensäure findet man in Leinöl: 1:4 zugunsten der Alpha-Linolensäure. Dieser hohe Anteil macht es aber auch ausgesprochen oxidationsanfällig. Deshalb ist Leinöl kein Allrounder und wird schnell ranzig. Walnussöl hat ebenfalls ein günstiges Verhältnis n6 zu n3, enthält aber leider wenig Ölsäure.

Essen wir zu viel Fett?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE hat die bisherige Empfehlung, maximal 60 bis 80 Gramm Fett täglich zu sich zu nehmen, vor mehr als einem Jahr gestrichen. Denn wir essen in Deutschland nicht zu viel Fett, sondern das falsche!

Noch immer greifen wir zu oft zu Lebensmitteln mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren: Backwaren besonders Siedegebäck, Wurst, Fertiglebensmittel. Mehr als 15 bis 30 Gramm Streichfett sollten es also pro Tag dennoch nicht sein. Zwei Drittel der Fette/Öle, die wir essen, sollten ungesättigte Fette sein.

Tipp

Ideal für den Küchenalltag ist Rapsöl. Es hat mit 2:1 ein gutes n6-n3-Verhältnis und enthält außerdem viel Ölsäure. Ob raffiniert oder nativ ist egal. Die Fettsäuremuster sind nahezu identisch.

Tipp

Rührteigkuchen mit Rapsöl statt Butter backen. Dafür werden statt 100 g Margarine oder Butter 80 g Rapsöl verwendet.

Neuer Trend: Die sogenannte Reformulierung von fettreichen Lebensmitteln

Um Fertiglebensmittel und ihre Fette gesünder zu machen, werden derzeit verschiedene Methoden ausprobiert.

1. Gesättigte Fette reduzieren

Da Fette in unseren Lebensmitteln entscheidend für Geschmack, Konsistenz und Mundgefühl sind, kann man sie nur in wenigen Lebensmitteln einfach weglassen, so wie bei fettarmer Milch etwa.

Bierschinken enthielt in den 80erJahren noch 19 Prozent Fett, heute höchstens noch 13 %. Mehr Fett einfach wegzulassen ist nicht drin.

Deshalb sind andere Wege gefragt. Entweder die Fette durch andere Stoffe auszutauschen (siehe b), oder die Fette verändern: Am MRI in Detmold haben Wissenschaftler eine Methode entwickelt, wie sie ungesunde Fette durch gesunde ersetzen können, um so die Nährwertqualität eines Lebensmittels zu verbessern.

Für viele Backwaren, wie etwa Blätterteig oder Kekse, müssen feste Fette wie Backmargarine verwendet werden, damit der Teig die richtige Konsistenz hat und sich gut verarbeiten lässt. Außerdem werden Siedegebäcke wie Berliner oder Brandteig industriell in gehärtetem Erdnussfett frittiert. Beide Fette enthalten viele gesättigte Fettsäuren, bzw. Transfettsäuren.

Wissenschaftler des MRI haben einen Weg gefunden, diese ungesunden Fette durch gesundes Rapsöl zu ersetzen: mithilfe von Sonnenblumenwachs und Zusatzstoffen wie Ethylzellulose (E462) und Monoglyceride (E471) wid das flüssige Öl streichfähig gemacht.

2. Gesättigte Fette austauschen

In fettreduzierter Margarine wird ein Teil der Fette durch Wasser und Zusatzstoffe (Verdickungsmittel und Emulgatoren) ausgetauscht. Das Problem: dadurch wird Margarine weniger hitzestabil und kann nicht mehr zum Braten oder Backen verwendet werden.

Bei vielen „light“-Produkten werden als Austauschstoffe auch modifizierte Stärken, Zellulose, Pektin oder das Verdickungsmittel Carageen eingesetzt. Neben diesen Kohlenhydraten kommen auch Proteine zum Einsatz, die sich in der Zutatenliste als „Molkeneiweiß“ wiederfinden.

Ein weiterer, bislang weigehend unbekannter Weg, Brühwurst fettärmer zu machen, ist es, die Hälfte des Specks durch Schwarzwurzeln und Kartoffelpulver zu ersetzen. Wissenschaftler des MRI in Kulmbach haben so eine Gelbwurst hergestellt, die genauso gut geschmeckt hat, obwohl sie statt 28 nur noch 12 Fett enthält. Die Anwendung ist einfach, weil bei der Produktion nur die Hälfte des Specks durch die pflanzlichen, ballaststoffreichen Stoffe ersetzt wird. Die Herstellungskosten bleiben gleich.

3. Fettersatzstoffe

Synthetisch hergestellte Designerfette können vom Körper nicht verdaut werden und sind deshalb teilweise komplett energiefrei. Sie können aber Nebenwirkungen haben. Deshalb ist in der EU nur eine Gruppe zugelassen, die sogenannten Salatrims. Das sind speziell designte Triglyzeride mit einem Brennwert von 6 kcal pro Gramm. Sie sind nur für Bäckereiprodukte und Süßwaren zugelassen. Da sie in größeren Mengen Magen-Darm-Beschwerden verursachen, dürfen sie nur in begrenzten Mengen konsumiert werden und müssen als „brennwertreduziertes Fett“ deklariert werden. – Lebensmittel mit Salatrims spielen in Deutschland eigentlich keine Rolle.

Die besten Speiseöle für Küche und Gesundheit:

Rapsöl

ist aus ernährungsphysiologischen Gründen das beste Speiseöl. Das macht die für unseren Körper günstige Zusammensetzung der Fettsäuren aus, die mit einem hohen Anteil von Ölsäure und einem Verhältnis der Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren von 2:1 optimal ist. Denn je mehr Omega-6-Fettsäuren enthalten sind, desto weniger Omega-3-Fettsäuren kann unser Körper nutzen. Raffiniertes Rapsöl ist geschmacksneutral und hoch erhitzbar, und damit zum Braten und zum Backen sehr gut geeignet. Auch im Salat ist es gut verwendbar und daher unverzichtbar in jeder Küche.

Olivenöl

ist für die mediterrane Note in unseren Speisen zuständig. Dafür sorgt das im besten Fall ausdrucksstarke fruchtig-herbe Aroma eines kalt gepressten Öls.

Olivenöl besteht vor allem aus Ölsäure. Das Verhältnis der enthaltenen Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3 beträgt 8:1.

Stiftung Warentest hat bei den letzten Tests von Olivenöl die Einhaltung der Güteklassen beanstandet und die Verunreinigung mit gesättigten Mineralöl-Kohlenwasserstoffen (MOSH). Entsprechend muffig haben die Öle dann auch geschmeckt. Wer Olivenöl kauft, ist gut beraten, die Testergebnisse zu kennen oder bei einer Ölmühle seines Vertrauens einzukaufen, denn auch ein hoher Preis sichert keine gute Qualität.

Kalt gepresste Öle sollten nicht hoch erhitzt werden, weil sie sonst "abrauchen" und dabei gesundheitsschädliche Stoffe entwickeln. Außerdem verlieren sie ihr typisches Aroma. Sie sind für die Salatküche geeignet und für das gemäßigte Braten bis 140 Grad.

Leinöl

ist das einzige Öl, das mehr Omega-3-Fettsäuren als Omega-6-Fettsäuren enthält. Damit ist es perfekt geeignet, unseren Omega-3- Haushalt aufzustocken. Das gelingt mit einem Esslöffel Leinöl am Tag. Voraussetzung dafür ist aber ein frisches Leinöl, denn Leinöl ranzt schnell und sollte deshalb am besten direkt von der Mühle gekauft werden, die es vor Verschickung frisch presst. Im Kühlschrank bleibt die geöffnete Flasche 4 Wochen gut - das Öl kann aber auch eingefroren werden und erhält so seine positiven Eigenschaften recht lange. Leinöl ist eigen im Geschmack und in der gesundheitlich ambitionierten Küche richtig!

Walnussöl und Hanföl

sind weitere pflanzliche Öle, die Omega-3-Fettsäure liefern. Sie sind geschmacksintensiv und sorgen für Abwechslung in der Salatküche.