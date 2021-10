Geschmacksprobe Welches Schlemmerfilet Bordelaise schmeckt am besten?

Seit mehr als 50 Jahren ein Klassiker: das „Schlemmerfilet à la Bordelaise“. Der tiefgekühlte Fisch mit Kräuterpanade gehörten zu den ersten Fertigprodukten in Deutschland und kommt mittlerweile in Pappschalen statt bedenklichem Aluminium in den Backofen. Doch welches Schlemmerfilet schmeckt am besten - unsere Profitester haben teure Marken und günstige No-Name-Produkte probiert.

Der Fisch schwimmt nach der Zubereitung in einer kleinen Fettlache. „Wer will so viel Fett essen, das ist ja eine Kalorienbombe“, beschwert sich Lebensmittelexperte Nico Gaude, erkennt aber auch Vorteile: Die Panade sei nicht zu dick und die Kräuter gut zu erkennen. „Der Fisch ist schön zart“, lobt Hobbyköchin Maja Wersuhn. „Die Kruste könnte ein bisschen crunchiger sein, aber vom Fisch her und vom Geschmack her, ist das auf jeden Fall keine schlechte Sache“, bilanziert Sternekoch Christian Sturm-Wilms.