Geschmacksprobe Welches Radler schmeckt am besten?

Welches Radler schmeckt am besten?

Fruchtige Zitronenlimonade und der würzige Hopfen des Bieres sollen beim Radler für eine leckere Erfrischung sorgen. Allerdings mussten die Tester in unserer Geschmacksprobe feststellen, dass dies bei weitem nicht für jedes Radler gilt.

Der erste optische Eindruck unserer Tester ist gut: Das Radler prickelt im Glas und hat eine "schöne Schaumkrone", freut sich Annette. Aber geschmacklich kann es leider überhaupt nicht überzeugen: "Das Radler ist fad und geschmackslos", beklagt Annette. "Es ist so süß, da bleibt einem die Zunge am Gaumen kleben", fügt Sandra an.