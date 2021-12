Geschmacksprobe Welcher Parmaschinken schmeckt am besten?

Luftgetrockneter Parmaschinken mit seinem mild-würzigen Geschmack ist eine echte Delikatesse aus Bella Italia. Sein rosarotes Fleisch weist eine feine Fettmaserung auf und ist mürbe in der Konsistenz. Der Schinken soll am Gaumen zergehen, ein wahrer Gaumenschmaus also. Doch kann diese hohen Ansprüche auch ein Schinken aus dem Supermarkt erfüllen - selbst wenn er aus der Region Parma kommt?