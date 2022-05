Geschmacksprobe Welcher Nudelsalat schmeckt am besten?

Welcher Nudelsalat schmeckt am besten?

Viele greifen im Supermarkt zu Nudelsalat. Zugegeben, unsere Tester waren vorher etwas skeptisch, was gekauften Nudelsalat angeht. Sie waren daher positiv überrascht von der Qualität einiger Nudelsalate.

Schon die Zutaten stimmen unsere Tester zuversichtlich: Mais, Erbsen, Gurken, Schinkenwurst, Spiralnudeln – „alles Sachen, die in einen Nudelsalat gehören“ versichert Olaf Goebbels. „Was ich schön finde, dass es nicht so fettig ist, sondern dass es wirklich eine leichte Salatsauce ist“, beschreibt Ingo Hopmann. Geschmacklich überzeugt der Nudelsalat unsere Tester. „Erstaunlich, hätte nicht gedacht, dass ein fertiger Nudelsalat auch schmecken kann – der schmeckt“, erklärt der Patron.

„Nudeln al dente“, also Nudeln mit Biss – Petra Hopmann ist hocherfreut. Allerdings sticht die Mayo im Geschmacksbild hervor. Besonders für die Tester im „Kölsche Boor“ ein No Go.