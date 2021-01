Geschmacksprobe Welcher Haferdrink schmeckt im Kaffee?

Die Konsistenz ist cremig, was unseren Testern gut gefällt. Doch der erste Schluck verrät: dieser Drink schmecke intensiv nach Hafer und sei recht süß. Die Schaumbildung funktioniere zwar gut, allerdings „wird durch das Aufschäumen die Süße noch intensiver“, beklagt Kaffeesommelier Georg Hempsch. Der Hafergeschmack dominiere klar über den Kaffee – hinzu komme die Süße, die allenfalls etwas für Kaffeetrinker sei, die in ihren Cappuccino Zucker geben. Zutaten: Wasser, Hafervollkorn* 10%, Sojabohnen* 2%, Sonnenblumenöl*, Meersalz. *aus biologischer Landwirtschaft

Dieser Haferdrink habe Volumen, schon der kleine Fettfilm auf der Milch lasse auf einen nahrhaften Drink schließen. Pur erinnert er das Team der Kaffeemanufaktur am „ehesten an Kuhmilch“. „Wirklich wenig Süße drin“, erläutert Kaffeesommelier Georg Hempsch. „Das ist so ein richtig kräftiger, flauschiger Schaum“, zeigt sich Vanessa beim Aufschäumen begeistert. Sämige Konsistenz, weniger süß und ein perfekter Schaum – für die Kaffee-Profis kommt dieser Hafer-Cappuccino einem Kuhmilch-Cappuccino bisher am nächsten.

Zutaten: Wasser, Hafer 10%, Rapsöl, Säureregulator (Dikaliumphosphat), Calciumcarbonat, Salz, Vitamine (D2, Riboflavin, B12), Kaliumiodid.