Geschmacksprobe Welche Waldfruchtkonfitüre schmeckt am besten?

Welche Waldfruchtkonfitüre schmeckt am besten?

Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Holunderbeeren und Johannisbeeren – das alles kann in einer Waldfruchtkonfitüre stecken. Doch welche schmeckt wirklich fruchtig und nicht nur süß? Unsere Geschmackstester haben probiert.

Eine gute Konsistenz mit Fruchtstückchen und Beerenkernen erkennen unsere Tester, doch geschmacklich setzt sich klar die Süße durch. „Frucht schmecke ich gar nicht heraus, ich kann nicht sagen, was da drin ist“, erläutert Stephanie Seyffert.

Viele Fruchtstücke findet Stephanie Seyffert. Vom Geschmack her kann die Waldfrucht-Konfitüre trotzdem nicht überzeugen. Sie ist für unsere Tester die mit Abstand süßeste Konfitüre in unserer Geschmacksprobe. Es brenne und kratze im Hals, weil die Konfitüre so süß sei, klagt Patissier Matthias Ludwigs.