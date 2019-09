Geschmacksprobe Welche Nuss‑Nougat‑Creme schmeckt am besten?

Kein Palmöl und fast dreimal so viele Haselnüsse wie die anderen Produkte ‑ kann Nudossi damit punkten? Von der Konsistenz sind unsere Tester ganz angetan. Ein weiteres Plus: das Mehr an Haselnüssen sei zu schmecken. Allerdings „pappt die Creme in Mund“, kritisieren die Freundinnen. Sie klebe am Rachen und sei zu süß, ergänzen sie. Auch Chocolatier Constantin Kuhl führt als Nachteil „das spürbare Fett beim Essen“ an.