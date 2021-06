Geschmacksprobe Welche Chips sind die leckersten?

„Der Crunch ist auf jeden Fall super“, so Stephanie Seifferts Urteil nach dem ersten Biss. „Das knackt wirklich laut“, ergänzt Caterer André Karpinski. „Schöne Gewürznote, Paprikanote“, freut sich Wirt Olaf Goebbels. „Paprika kommt super durch“ lobt auch Chips-Fan Stephanie. „Bei den Chips brauchst du pro Halbzeit eine Tüte“, fasst Goebbels zusammen.

Die Stapelchips kommen bei unseren Testern nicht gut an. „Vom Crunch-Gefühl sind die wie ein Scherbenhaufen. Da beißt du einmal drauf und die zerspringen in tausend Teile“, beschwert sich Nicolas Seiffert. „Die knacken gar nicht im Mund“, verzweifelt Wirt Olaf Goebbels.

„Lauter Crunch im Ohr“, so das erste Urteil von Caterer André Karpinski. Auch für diese Chips diagnostiziert Stephanie Seiffert „Suchtpotential: Die gehen beim Fußballspiel auf jeden Fall drauf“, erkennt sie. „Die sind nicht so salzig“, beschreibt ihr Mann Nicolas. Er lobt den Paprikageschmack und die „leichte Essignote“. „Man will direkt den nächsten Chip essen“, freut sich Caterer André Karpinski.