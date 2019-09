Geschmacksprobe So schmeckt Weißwurst aus dem Supermarkt

So schmeckt Weißwurst aus dem Supermarkt

Benjamin Bartschies, Küchenchef in der Eventlocation „Brügger Mühle“ in Erkrath.

Karin Christofori, Urbayerin, in München mit Weißwürsten aufgewachsen.

Bei diesen Würsten stimmt die Farbe und sie lässt sich auch einfach aus der Pelle lösen. Schon von außen können unsere Tester viele Kräuter entdecken. „Die Kräuter kommen sehr gut durch, das hat eine schöne Frische“, freut sich Benjamin Bartschies. Dass sie erfrischend schmecke, sei „das ist das Schöne an einer Weißwurst“, ergänzt Karin Christofori.

„Schön in der Form - ich bin sehr beeindruckt“, so der erste Eindruck der Münchnerin. Farbe und Konsistenz stimmen, aber auch am Geschmack finden unsere Tester Gefallen: „Sie ist sehr aromaintensiv und wirkt sehr frisch auf der Zunge“, lobt der Küchenchef der „Brügger Mühle“. „Im ersten Moment kommt da eine Zitronennote mit Petersiliengeschmack um die Ecke. Da ist sehr angenehm, sehr frisch“, meint Nikolas Seiffert.