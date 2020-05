Geschmacksprobe So schmecken vegane Burger

Diese Burger basieren auf Sojaeiweiß. Trotz „vorgestanzter“ Grillstreifen will sich das wahre Grillvergnügen bei unseren Testern geschmacklich nicht einstellen. Das Patty schmecke so trocken, wie es aussehe, beklagen sie. Fad und ohne Würze, kritisieren unsere Tester.

The Wonder Burger von Aldi

„Erster Blick: eine Gemüsefrikadelle“, findet Hobby-Griller Nicolas Seiffert. „Die Linsen haben sogar noch Biss“, begeistert sich Koch Thomas Köhl. Obwohl unsere Tester vom Geschmack durchaus angetan sind, gibt es wieder einen großen Kritikpunkt: „Man kaut und kaut und kaut“ beschreibt Nicholas. „Es ist trocken“, so Restaurantleiterin Jette Köhl. „Man müsste das wirklich in Sauce ertränken, um das runter zu kriegen“, fasst Stephanie Seiffert zusammen.

Beyond Burger von Beyond Meat

Während die Grill-Profis für den Wonder Burger von Aldi votieren, stimmen die Hobby-Griller für den Beyond Burger. Dieser habe einen „guten Biss“, „geschmacklich an Fleisch erinnert“ und sei „einfach lecker“, bilanziert Nicolas Seiffert. Die Pluspunkte der Profis für den Wonder Burger: „Knusprig, saftig und geschmacklich der Beste“, fasst Koch Thomas Köhl zusammen.