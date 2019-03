Geschmacksprobe So gut schmeckt Erdbeerquark

So gut schmeckt Erdbeerquark

Der Erdbeerquark habe einen schönen Glanz, eine sehr sämige Konsistenz und kleine Fruchtfleischstückchen seien zu erkennen, so unsere Tester. Er „schmeckt nicht zu süß, es ist noch eine leichte Säure vom Quark da. Die Erdbeere ist sehr mild“, erklärt Patissier Matthias Ludwigs. Insgesamt sind unsere Tester zufrieden.

Der Geruch überrascht unsere Tester: „Das riecht so ein bisschen nach Gummibärchen“, meint Bäuerin Margarete Ribbecke. Wieder finden unsere Tester Fruchtstückchen, allerdings sei dieser Quark flüssiger. Geschmacklich kann sie dieser Quark nicht überzeugen: „Absolut unnatürliche Erdbeere“, schüttelt sich Dessertfan Nicolas Seiffert und Ribbecke ergänzt: „Ich baue Erdbeeren an und so schmeckt keine Erdbeere im Original“.