Geschmacksprobe Meeresfrüchte

Eine „ausgewogene Mischung aus Garnelen, Tintenfischringen und Miesmuscheln“, erkennt Sternekoch Christian Sturm-Willms. Auch wurden die Meerestiere sauber geputzt. So sind bei den Garnelen keine Därme zu sehen. Zudem seien sie knackig, erklären unsere Tester unisono. Restaurantkritiker Carsten Henn fehlt allerdings ein wenig Geschmack. „Die Muscheln sind schön fleischig, zart und schmecken leicht salzig“, befindet Hobbyköchin Kerstin Weber. Auch die Tintenfischringe kommen gut an. Urteil vom Sternekoch: „Das Produkt an sich schmeckt gut.“

Der Anblick der Pfanne mit Frutti Di Mare verheißt nichts Gutes: „Das, was die anderen aussortieren, scheint hier drin zu sein“, findet Restaurantkritiker Carsten Henn. „Die Garnelen sehen aus wie Nordseekrabben“, wundert sich Hobbyköchin Kerstin Weber. „Komplett wässrig, da ist keine Würze, das ist so was von fad“, urteilt Sternekoch Carsten Henn. Die Muscheln schmecken nicht nach Muscheln und der Tintenfischring ist „verunglückt“. Er gehöre in die Kategorie „Autoreifen“, beschreibt Restaurantkritiker Carsten Henn.