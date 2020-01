Geschmacksprobe Erbseneintopf

Verkochte Erbsen, wabbelige Wurst, aber auch Erbseneintopf wie selbstgemacht - unsere Tester erlebten bei unserer Geschmacksprobe alles. Hier verraten sie, welcher Erbseneintopf ihnen am besten schmeckt.

Zutaten: 37% Erbsen, Wasser, 8,8% Rauchspeck (Schweinebauch, Speisesalz, Dextrose, Gewürze, Säuerungsmittel: Natriumacetate, Milchsäure; Säureregulator: Kaliumlactat; Antioxidationsmittel: Natriumascorbat; Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Kaliumnitrit; Rauch), 7,5% Cocktailwürstchen mit Milcheiweiß in Eigenhaut (Schweinefleisch, Wasser, Speck, speisesalz, Dextrose, Gewürze (enthält Senf), Milcheiweiß, Stabilisator: Natriumcitrate; Antioxidationsmittel: Natriumascorbat; Konservierungsstoff: Natriumnitrit; Rauch), Kartoffeln, 2,7% Karotten, 1%Zwiebeln, Lauch, Speisesalz, modifizierte Stärke, Rapsöl, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Weizenmehl, Zucker, Gewürze (enthält Sellerie, Senf), Säuerungsmittel: Citronensäure; Hühnereieiweiß, Magermilchpulver. Diese Produkt kann Spuren von Soja enthalten.

„Erbsen zu hart, Wurst wässrig, der Eintopf an sich viel zu dünn, kein Geruch, kein Geschmack“ – so lautet Urteil von Brauhaus-Mitarbeiter Olaf Goebbels. Auch bei den anderen Testern kommt der Eintopf nicht viel besser an. „Das schmeckt nicht nach Erbsensuppe, ist überhaupt nicht mein Ding“, verzweifelt Hobbyköchin Silvia Spadaro.