Geschmacksprobe Dieser Senf schmeckt am besten

Dieser Senf schmeckt am besten

Ob pur zu Bratwurst oder Frikadelle oder verarbeitet in Dips, Marinaden oder Salatsaucen – Senf ist ein beliebter Begleiter. Unsere Tester haben probiert, welcher mittelscharfe Senf am besten schmeckt.

Sternekoch Maximilian Kreus testet zusammen mit Köchin Pia Hautzer im Restaurant „St. Benedikt“ in Aachen.

Zweites Testteam: Koch Raimund Ostendorp, der die Pommesbude „Profi-Grill“ in Bochum betreibt und dort seinen langjähriger Stammgast Sven Bolz begrüßt.

Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung. In Aachen wurde der Senf mit Bratwurst probiert, in Bochum zur Frikadelle. Alle Tester kosteten den Senf auch pur.

Die Konsistenz sei gut: „Der bleibt auch auf der Wurst, da musst du keine Angst haben, dass der von der Wurst runterfällt“, stellt Koch Raimund Ostendorp sofort fest. Geschmacklich passe er auch gut zur Frikadelle, ergänzt sein Stammgast Sven Bolz. Bei Sternekoch Maximilian Kreus und Köchin Pia Hautzer kommt der Senf dagegen nicht so gut an: zu säurehaltig und zu viel Essig, so das Urteil der beiden Köche.