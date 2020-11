Geschmacksprobe Dieser Kaffee schmeckt am besten

Vollmundiger Kaffee mit einer cremigen Schaumkrone. So sollte ein Caffè Crema aus frisch gemahlenen Bohnen schmecken. Doch welche Kaffeebohnen schmecken am besten und lassen beim Aufbrühen im Kaffeevollautomaten die perfekte Crema entstehen?

Testprodukte

Melitta, Bella Crema, La Crema, 1000g/ca. 12,74 Euro

Eduscho, Gala, Caffè Crema, 1000g/ca. 11,99 Euro

Jacobs, Barista Editions, Crema, 1000g/ca. 14,70 Euro

Lavazza, Caffè Crema, Classico, 1000g/ca. 12,74 Euro

Dallmayr, Crema d´Oro, 1000g/ca. 13,72 Euro

Die Tester

Die Kaffeesommeliers Georg und Meike Hempsch betreiben eine eigene Kaffeemanufaktur

Die Freundinnen Nicole Häp und Sanja Zivkovic brauchen morgens guten Kaffee

Der Testaufbau

Beide Testteams erhielten die ganzen Bohnen ohne Verpackung, um eine Blindverkostung sicher zu stellen. Die Bohnen wurden in beiden Fällen mit derselben Kaffeemühle gemahlen und dann in einer Siebträgermaschine aufgebrüht.

Die Bewertungen

Bella Crema, La Crema von Melitta



Zwischen den ganzen Bohnen finden unsere Tester „einiges an Bruchbohnen“, so Kaffeesommelier Georg Hempsch. Das will man nicht zu oft haben, das macht den Kaffee bitter, erklärt sein Frau Meike Hempsch. Beim Aufbrühen gibt es enttäuschte Gesichter bei den Freundinnen: es sei wenig Crema zu sehen und sehe „ein bisschen aus wie Filterkaffee“, beschwert sich Sanja Zivkovic. Auch der Geschmack überzeugt die beiden nicht, der Kaffee sei „wässrig und säuerlich“.

Gala, Caffè Crema von Eduscho



„Recht viele kaputte Bohnen“, findet Nicole Häp. Außerdem seien viele dunkle Bohnen dabei, was für Kaffeesommeliere Meike Hempsch dafür sorgt, dass „der Kaffee dadurch bitterer wird“. Immerhin: die Crema überzeugt die beiden Kaffeetrinkerinnen. „Die stärkere Röstung nimmt man wahr, aber es ist keine Säure zu schmecken“, so das Geschmacksurteil von Kaffeesommelier Georg Hempsch. Die beiden Freundinnen stören sich am bitteren Abgang.

Barista Editions, Crema von Jacobs



Diesmal finden unsere Tester wenig Bruchbohnen. Der Caffè weise eine helle Crema auf. „Es riecht nicht so verbrannt, so bitter“, konstatiert Sanja Zivkovic. Das mache sich auch im Geschmack bemerkbar: „Mild, wenig Säure, aber auch wenig Bitterkeit, also sehr ausgewogen“, beschreibt Kaffeesommelière Meike Hempsch. „Schmeckt auf jeden Fall vollmundiger“, ergänzt Sanja Zivkovic. Ein leichter Caffè Crema, den man gut trinken könne, sind sich die Kaffeesommeliers.

Caffè Crema Classico von Lavazza



Farblich sehr unterschiedliche Bohnen, viele “geschreddert” – das stimmt unsere Tester misstrauisch. „Das deutet hin auf maschinengepflückten Kaffee, wo einfach reif und unreif gemeinsam gepflückt und verarbeitet wurden“, erläutert Kaffeesommelier Georg Hempsch. Die Crema sei dichter, der Kaffee jedoch „bitter und sauer“, bemängeln die Freundinnen. „Mehr Säure als erwartet auf jeden Fall, aber keine angenehme Fruchtsäure“, ergänzt Kaffeesommelière Meike Hempsch. Insgesamt für alle ein zu bitterer Kaffee ohne geschmackliche Tiefe.

Crema d´Oro von Dallmayr



“Mit Abstand die hellste Röstung von allen. Die Bohnen sehen größtenteils richtig gut aus, wenig Bruch dazwischen”, erkennt Kaffeesommelier Georg Hempsch sofort. „Auch große Bohnen – hier wurde am Rohstoff nicht gespart“, fügt er an. Die Crema sei hell, der Kaffee schmecke „fruchtig, hat wenig Bitterstoffe, wenig Röst-Aromatik, erfrischend“ zählt Kaffeesommelière Meike Hempsch auf. Auch für die beiden Kaffeegenießerinnen ein „leckerer Kaffee“.

Der Testsieger