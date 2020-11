Geschmacksprobe Diese Nussschokolade schmeckt am besten

Schöner Glanz und viele geröstete Nüsse – beim ersten Anblick sind unsere Tester zufrieden: „Sieht sehr ansprechend aus“, meint Lina. Doch beim Brechen der Schokolade vermissen unsere Tester den „Knack“. Zudem „zergeht die Schokolade nicht auf der Zunge“, sondern sorge eher für ein „bröckelndes Gefühl“, so Lucia Diederich. „Sehr süßlich, wenig milchig, wenig Kakaogeschmack“, so ihr Urteil.

Die Schokolade glänze schön, weise aber wieder eher wenig Nüsse auf. Zudem wurden zum Erstaunen unserer Tester nicht nur ganze Haselnüsse verwendet – und das ausgerechnet bei der teuersten Schokolade in der Probe. Lucia Diederich findet kleine Haselnuss-Stückchen. Die Schokolade als solche kommt aber gut an: „Nicht zu süß, sie hat einen vernünftigen Bruch, es hat ein gutes Mundgefühl“, beschreibt Schokoladen-Profi Constantin Kuhl. „Die Schokolade ist wirklich lecker, die zerschmilzt schön in Mund“, fügt Lina an. Das Manko bleiben die Nüsse, die laut Anne erst nach gar nicht schmecken und dann einen bitteren Nachgeschmack entwickeln.