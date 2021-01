Geschmacksprobe Chili Con Carne aus der Dose - welches schmeckt?

Dieses Chili ist nicht so wässrig. „Definitiv ein Eintopf“, eröffnet Hobbyköchin Sanja Zivkovic. Zudem sind unsere Tester über die Einlagen erfreut: Sie finden neben Mais und Kidneybohnen auch weiße Bohnen, Spitzpaprika, Karotten, Tomaten und Zwiebeln. Nur am Fleisch wird wieder deutlich gespart, beklagen unsere Tester. Schärfe gibt’s auch nicht und so schmeckt das Ganze nicht nach Chili, sondern nach einem „deutschen Eintopf“, verzweifelt Caterer André Karpinski.