Geschmacksprobe Apfelmus

Ob fruchtiges Dessert oder süße Beilage zu Herzhaftem - Apfelmus schmeckt in vielen Varianten. Aber muss es immer selbstgemacht sein oder kann man auch mal zum Glas im Supermarkt greifen? Unsere Tester haben es probiert.

Die „leicht stückige Konsistenz“ mögen unsere Tester, auch geschmacklich kann das Mus punkten. „Das schmeckt nach Apfel“, konstatiert Landwirtin Margarete Ribbecke. „Das Mus ist perfekt zum einfach so immer weiterlöffeln, freut sich Studentin Selin Kurman.

„Dieses Mus ist komplett püriert“, erkennt Studentin Selin Kurman sofort. Für unsere Tester kein Vorteil: „Das erinnert zu sehr am Babybrei“, bemängelt Koch André Karpinski. „Mir fehlt hier der intensive Apfelgeschmack“, fährt Studentin Selin Kurman fort. „Es schmeckt fad“, fügt Landwirtin Margarete Ribbecke an. Letztendlich sei dieses Mus nur süß, habe aber wenig Apfelgeschmack, so der Tenor unserer Tester.