Geldanlage Neo-Broker: Kostengünstig und einfach Aktien kaufen

Was kostet der Aktienkauf und -verkauf?

Bei jedem Aktienkauf und -verkauf fallen Ordergebühren an. Dazu gehören normalerweise eine Grundgebühr plus eine vom Transfervolumen abhängige Gebühr. Deren Höhe hängt vom gewählten Broker ab. Hinzu kommen Makler-Courtage und Handelsplatzgebühr, die von der gewählten Börse abhängen.