Geht das? Abnehmen ohne Diät

Der Schlüssel zum Erfolg sind unsere Gefühle, denn Sie beeinflussen unser Essverhalten. Wichtig ist also grundsätzlich ein achtsamer Umgang mit der Ernährung und bewusstes Essen - mit diesen fünf Tipps.

Bewusst essen bedeutet, sich Zeit zu nehmen und sich wirklich auf das Essen zu konzentrieren. Jegliche Ablenkung vom Essen sollte in dieser Zeit vermieden werden - also: Zeitung zur Seite legen, Handy weg und Fernseher ausschalten. Und dann: einfach nur ganz bewusst essen mit allen Sinnen und das Essen so richtig zelebrieren.