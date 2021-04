Gefahr durch Blutgerinnsel in den Venen Thrombose erkennen und vorbeugen

Gefahr durch Blutgerinnsel in den Venen

Bis zu 90 Prozent der Menschen in Deutschland leiden nach Angaben der Deutschen Venen-Liga an veränderten Venen. Thrombose beispielsweise ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr, aber durch Vorbeugen und frühes Erkennen lässt sich oft Schlimmeres verhindern.

Doch das Thema veränderte Venen sind keineswegs selten, wie die Deutsche Venen-Liga betont. Sie veranstaltet deshalb seit Jahren den Deutschen Venentag (in diesem Jahr am 24. April), an dem über Risiken, Vorbeugungsmaßnahmen und Behandlungsmethoden informiert wird.