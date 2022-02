Garten und Balkon Frühlingsblüher richtig pflanzen und pflegen

Frühlingsblüher lassen sich gut kombinieren. Sie können die Pflanzen sowohl in eine Schale, als auch in den Garten setzen. Außer den Tulpen sind alle Frühlingsblüher pflegeleicht und brauchen keine große Aufmerksamkeit. Im Beet können die Zwiebeln ruhig tiefer in die Erde gesetzt werden, im Topf oder Schale kann man die Zwiebel auch noch rausstehen lassen.

Wenn die Blumen verblüht sind, müssen die Blüten abgeknipst werden, damit sie keinen Samen bilden. Lassen Sie die Blätter richtig eintrocknen, bevor Sie sie abschneiden.

Sie können die die Zwiebeln in der Erde lassen, oder sie mit dem Laub ausbuddeln und in einer dunklen Ecke verwelken lassen.

Im Oktober können Sie sie wieder rausholen und sie tief in die Erde setzen, dann kommen sie im nächsten Jahr wieder. Die meisten Zwiebelblüher vermehren sich auch, wenn man die Zwiebel das ganze Jahr über in der Erde lässt.