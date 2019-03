Fundsachen Gibt es Anspruch auf Finderlohn?

Ob Geldbörse, Schlüssel oder Smartphone - eigentlich passt man ja darauf, doch trotzdem geht manchmal etwas verloren. Doch was tut man eigentlich, wenn man auf der Straße, in der Bahn oder einem Geschäft Sachen und Geld findet? Darf man das so einfach behalten oder nicht? Und wie ist das mit dem Finderlohn, hat man als ehrlicher Finder einen Anspruch?