Bei den Pulvern handelt es sich in der Regel um Pulver ohne Zusätze von Konservierungsstoffen, Zucker oder Aromen. Es stimmt, dass in den Pulvern die Nährstoffe in konzentrierter Form vorliegen. Durch den Wasserentzug werden aber nicht nur Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine konzentriert. Ebenso der Zuckergehalt des Obstes. Auch mögliche enthaltene Spritzgifte bleiben erhalten und sind dann ebenfalls konzentriert enthalten.

Deshalb bieten einige Firmen längst Kombinationen an. Heraus kommen Pulver, die gut aussehen und in denen sich das Gemüse dezent versteckt. Rote Beete und Beeren, Mango und Spinat.

Obst in Pulverform kann eine Alternative sein, wenn man mal kein frisches oder TK-Obst zur Hand hat, um es am Morgen ins Müsli zu kippen. Und auch wer als gesunde Zwischenmahlzeit auf Smoothies steht, kann sich aus dem Pulver mal einen machen.

Dazu kommt noch, dass man selten bei einem TL pro Portion bleibt, weil es so wenig ist. Deshalb wird die Menge überm Müsli gern verdoppelt, macht schließlich direkt die zwei Portionen Obst am Tag, die Ernährungswissenschaftler sowieso empfehlen. Dann darf man aber auch nicht vergessen, dass am Nachmittag der Apfel als Snack zwischendurch quasi schon am Morgen gegessen worden ist, also nicht mehr in Frage kommt, weil es schnell zu viel Fruchtzucker wird.