Blutflecken



Frische Blutflecken kann man mit kaltem Wasser behandeln. Den Fleck darin auswaschen, kurz einweichen und dann in die Waschmaschine geben. Bereits eingetrocknete Blutflecken sollte man in einer lauwarmen Waschmittellösung einweichen und dann direkt in die Waschmaschine geben. Die in Waschmitteln enthaltene Enzyme (sehr guter Fett und Eiweißlöser) lösen Blutflecken sehr gut. Auf Textilien und Teppichen hilft oft auch eine aufgelöste Aspirin-Tablette.