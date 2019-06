Faszination Sternenhimmel Der Sternenhimmel im Juni

Der Blick in den Himmel lässt uns staunen, wenn wir in langen Sommernächten ungezählte Sterne sehen. Derzeit fallen drei besonders helle Sterne ins Auge, wenn es gegen Mitternacht geht: Das Sommerdreieck. Zu welchen Sternbildern sie gehören, und wie wir sie beobachten können, erklärt unser Experte und SWR-Wissen-Redakteur Uwe Gradwohl.

Wir haben beispielhaft 3 Apps gecheckt (für Android und iOS verfügbar), die in kostenfreier und kostenpflichtiger Version leicht unterschiedliche Funktionen haben. Orientierung am Nachthimmel, wissenswerte Infos und faszinierende Bilder bieten sie alle.

Die kostenfreie App SkyViewLite, und die kostenpflichtige Version Sky View haben beide eine Foto-Funktion mit Auslöser direkt in der App. Das erleichtert es einen Screenshot zu machen, wenn man sein Smartphone oder Tablet auch noch so in Position halten möchte, dass ein bestimmtes Sternbild zu sehen ist. Man kann auch in der kostenfreien SkyviewLite nach einzelnen Sternen, Sternbildern oder auch Satelliten suchen und wird mit einem Pfeil dorthin gelenkt, wo am Himmel das gesuchte Objekt zu sehen ist. In der Bezahl-Version SkyView werden sehr viel mehr Sternkonstellationen, Objekte und Infos angezeigt - bswp. auch der helle Stern Wega (engl. Vega), der zum Sommerdreieck gehört, und der das eher kleine Sternbild "Leier" (engl. Lyra) gut auffindbar macht.