Erste Hilfe im Haushalt Das ist im Notfall zu tun

Die meisten Unfälle passieren nicht auf der Straße, sondern im Haushalt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir uns in der eigenen Wohnung oder im Haus so gut auszukennen glauben, dass wir oft unvorsichtig werden. Dr. Lothar Zimmermann, Arzt und Journalist, gibt Tipps für den Notfall in den eigenen vier Wänden.