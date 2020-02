Ernährung Wie viel Salz ist gesund?

Salz wurde früher auch das „Weiße Gold“ genannt und war etwas sehr Wertvolles. Es war teuer und wurde daher sehr sparsam eingesetzt. Heutzutage gibt es das Gewürz im Überfluss, Salzmangel kennen wir kaum noch. Die maximale Tagesmenge von 6 Gramm überschreiten wir oft, da sich Salz in vielen Lebensmitteln versteckt, in denen wir es gar nicht vermuten.

Kräutersalz konnte sich irgendwie nie so richtig durchsetzen. Kräuter aber zum Würzen zu nutzen hilft, um weniger Salz einzusetzen. Dazu einfach frische Kräuter entweder von der Fensterbank oder aus dem Tiefkühlfach nehmen. Dann kann man beim Salatdressing variieren, wie man mag. Das Gleiche gilt für den Kräuterquark und auch bei Soßen.

Brot ist in Deutschland unser Salzlieferant Nummer eins. Wurst und Käse kommen zusammen mit Fertiglebensmitteln auf Platz 2. Auch Wasser kann zum Teil viele Salze enthalten. Sportlerwasser hat beispielsweise einen hohen Anteil an Natrium und ist daher auch wirklich nur für Sportler gedacht. Vorsicht auch beim Nudelwasser, denn das Salz im Wasser, findet sich dann auch in den Nudeln.