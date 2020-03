Ernährung Wie gesund sind Eier?

1. Den Essig mit dem Wasser aufkochen, Zwiebeln, die in grobe Stücke geschnittene Paprikaschote, Rosmarinzweige und die restlichen Zutaten zugeben und köcheln, dann abkühlen lassen.

2. Die Eier schälen, in ein großes Glas legen und mit der Flüssigkeit übergießen. Glas gut verschließen und einige Tage stehen lassen. Wenn man braunen Essig verwendet, werden die Eier braun, was ein Zeichen dafür ist, dass sie gut sind. Schmeckt am besten mit einer Scheibe dunklem Brot mit Butter.