Ernährung Wie gesund ist Kuchen aus der Tiefkühltruhe?

TK-Torten und -kuchen sind beliebt. Sie kommen schnell auf den Tisch und sind auch aufgetaut echte Hingucker. Inzwischen gibt es sogar gemischte Kuchenplatten und kleine Portionen, ideal also auch für Singles. Doch wie gut ist der Kuchen aus der Tiefkühltruhe?

Empfindliche Beeren und Sahne sind gute Nährböden für Keime. Denn weder die Früchte noch die Cremes in den Torten werden vor dem Verzehr erhitzt. Durchfallerreger auf Früchten und in Milchbestandteilen können sich mit den steigenden Temperaturen beim Auftauen vermehren. Deshalb ist Hygiene im Betrieb besonders wichtig.

Tests und Untersuchungen zeigen aber immer wieder, dass TK-Produzenten sauber arbeiten. Ihre Produkte sind in der Regel keimarm.