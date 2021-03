Ernährung Lebensmittel gegen Entzündungen

Entzündungen sind der Grund für zahlreiche Erkrankungen, ob akut oder chronisch. Viele Entzündungen lassen sich durch einen geeigneten Lebensstil und bestimmte Lebensmittel positiv beeinflussen. Welche Lebensmittel wahre Entzündungshemmer sind und was wir eher meiden sollten, erklärt Ernährungswissenschaftlerin Dr. Barbara Bjarnason.

Auch im Inneren des Körpers können Entzündungen auftreten, wie beispielsweise im Darm oder in den Gelenken. Hier helfen vor allem Ingwer, Kurkuma, Heidelbeeren und Kohl.

Ingwer enthält schmerzlindernde ätherische Öle und Antioxidantien. Das in Kurkuma enthaltene Curcumin lindert Entzündungen vor allem bei Arthrose und Schuppenflechte. Die in Heidelbeeren enthaltenen Gerbstoffe sind ideale und wissenschaftlich nachgewiesene Entzündungshemmer bei entzündlichen Darmerkrankungen. Kohl wirkt entzündungshemmend und fördert die Durchblutung, weshalb Kohlwickel gerne gegen Gelenkbeschwerden eingesetzt werden.